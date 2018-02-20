التسجيل مستمر.. 18 يومًا على صرف الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن

المواطن- عبدالرحمن دياب

يترقب السعوديون موعد صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن، والتي تبقى عليها 18 يومًا وتوافق يوم الأحد 11 مارس المقبل.

ويتزامن موعد صرف الدفعة الرابعة لحساب المواطن مع يوم السبت، وهو يوم إجازة ولهذا سيتم إيداع الدعم في اليوم التالي (الأحد)، مثلما تم في الشهر الجاري فبراير، عندما أودع الدعم يوم الأحد 11 فبراير.

ووفقًا للنظام المتبع في البرنامج يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة.

وأعلن حساب المواطن أنَّ التسجيل مستمر عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من (هنا).

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويحرص حساب خدمة عملاء حساب المواطن على التفاعل بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة حول البرنامج.

ويتلقى يوميًّا خدمة عملاء حساب المواطن عشرات الأسئلة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أبرزها حول الاستحقاق وكيفية تقديم الشكوى، وأيضًا سبب عدم إيداع الدفعة الثالثة للبعض.







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