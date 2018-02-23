التعليم : 250 مليون ريال فقط قيمة فاتورة الكهرباء

المواطن - الرياض

نفت وزارة التعليم ما نشر في إحدى الصحف الاقتصادية المحلية حول تكلفة فواتير الكهرباء في مدارس ومؤسسات الوزارة والتي قدرتها الصحيفة بـ 7.2 مليار ريال سنويًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إشارة إلى هذا الخبر من صحيفة الاقتصادية، تؤكد الوزارة أن الرقم الذي أوردته الصحيفة لاستهلاك وزارة التعليم للكهرباء غير صحيح ومبالغ فيه، والصحيح أن بند استهلاك الكهرباء في ميزانية التعليم العام لا يتجاوز ٢٥٠ مليون ريال.

وأضاف أن: حقيقة الأمر أن أحد المتحدثين في ملتقى القطاعات الهندسية أشار إلى أن استهلاك التعليم بكافة قطاعاته يبلغ سنوياً ٧ مليارات كيلو واط، فربما اختلط الرقم على المحرر.







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