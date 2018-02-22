الجبير من بروكسل: علينا محاسبة إيران وضقنا ذرعًا من سلوكها العدائي

المواطن- الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن إيران دولة متطرفة قد تتمكن من امتلاك سلاح نووي قريبًا.

وأضاف الوزير الجبير، في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي من بروكسل، “لقد ضقنا ذرعًا بسلوك إيران العدائي في المنطقة.. وطهران دعَّمت تنظيم القاعدة واحتضنت قيادة التنظيم”.

وتابع أن إيران تدعم أكبر منظمة إرهابية وهي حزب الله، مشددًا على ضرورة محاسبة إيران بسبب دعمها للإرهاب.

وقال الجبير: “نعمل على الحد من قدرة إيران على تزويد ميليشيات الحوثيين بالأسلحة”.

وعن الملف السوري، أوضح الجبير “نسعى لتسوية سياسية في سوريا ويجب الضغط على الأسد كي يُبدي جديةً تجاه الحل السياسي”.

وفي ملف اليمن، قال الجبير: إن الحوثيين المدعومين من إيران انقضّوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن وزرعوا الألغام في كل مكان ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم.

وتوقع أن الحوثيين سيعودون إلى طريق المفاوضات؛ لأنها الحل الوحيد.

وبالنسبة إلى الملف القطري، أشار إلى أن عودة العلاقة مع قطر لن تكون قبل وقفها تمويل ودعم الإرهاب.







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