الجماهير تتفاعل مع استفتاء آل الشيخ.. وهذه النتيجة

المواطن – مروة نبيل

تفاعلت جماهير كرة القدم السعودية مع الاستفتاء الذي أطلقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بشأن مباريات الأخضر الودية المقبلة.

وطرح تركي آل الشيخ استفتاء، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء الثلاثاء، وقال: “برأيكم ما هي أقوى مباراة ستُفيد المنتخب وديًّا؟”، وطرح 4 اختيارات وهي: “ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بيرو”.

واكتسحت مباراة المنتخب الألماني نتيجة الاستفتاء الذي طرحه تركي آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”؛ حيث اختارت الجماهير هذا اللقاء بنسبة وصلت لـ55%، مقابل 17% لمواجهة بيرو الودية، و14% لمباراتي إيطاليا وبلجيكا.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الآن، مُعسكرًا في جدة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، قد كشف عن برنامج المنتخب السعودي الذي يتكون من خمس مراحل: الأولى؛ من 21- 27 يناير معسكر بمدينة الرياض لن يكون هناك أي مباراة ودية، الثانية؛ من 21- 27 فبراير وبها معسكر داخلي ولعب مباراة ودية مع منتخب العراق في مدينة البصرة العراقية.

أما المرحلة الثالثة من 15- 27 مارس التي تصادف أيام الفيفا، وسنخوض معسكرًا في إسبانيا، وسنلعب مباراتين وديتين الأولى يوم 23 مارس أمام أوكرانيا، والثانية أمام منتخب بلجيكا في بلجيكا يوم 27 مارس.

وأشار عزت إلى أن المرحلة الرابعة ستكون آخر أسبوع في إبريل إلى 15 مايو، وستكون عبارة عن معسكر خارجي ولعب مباراتين وديتين. أيام (9، 15) شهر مايو، والمرحلة الخامسة ستكون يوم 19 مايو إلى كأس العالم ستكون في أوروبا، وسيلعب المنتخب ثلاث مباريات ودية.

ويلعب المنتخب السعودي عددًا من المباريات الودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 أمام كلٍّ من أوكرانيا، بلجيكا، ألمانيا، العراق، بيرو وإيطاليا.

يُذكر أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولى في كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروجواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام صاحب الأرض المنتخب الروسي.







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