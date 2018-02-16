الجماهير تتفاعل مع مباراة الهلال والشباب على تويتر

المواطن – مروة نبيل

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا لمتابعة مباراة الهلال والشباب التي انطلقت، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح هاشتاق الهلال الشباب ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة، بعد تدشينه بعد وقت قليل، حيث تفاعل الجمهور معه سريعًا وتمنوا من خلاله التوفيق للزعيم أمام الليث وتحقيق الفوز للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وقال “أبو باسل”: “أخيراً دياز وصع التشكيلة المناسبة بن شرقي خلف المهاجمين.. سيروتي يمين… أحمد أشرف يسار.. ريفاس مهاجم صريح.. كذا نقدر نتفاءل بإذن الله بالفوز وبنتيجة مرضية للزعماء”.

وكتب “عمر الشمري”: “أجمل أمنية لهذا اليوم، تعثر الأهلي وفوز الهلال”، وقال “السلطان”: “الهلال غيابات وإصابات وتذبذب ومتصدر يا رب تكمل ونفوز الشباب خصم عنيد كبير بإنجازاته أحترمه جداً”.

وتابع “سالم الغميز”: “الأزرق في الصدارة كالمعتاد”، وقال “ناصر الفايز”: “يستحق الزعيم أقوى الدعم”، وكتب “أبو فارس الشهري”: “بالتوفيق للزعيم مباراة ليست سهلة، ولكن إن شاء الله يكون الفريق في يومه وفالنا الفوز والثلاث نفاط واستمرار الصدارة”.

وعلق حساب يحمل اسم “سامر العادلي” على مباراة الهلال والشباب قائلًا: “الهلال يأتي دائمًا في المقدمة”، وقالت “ملاك”: “يا رب تكون ليلة هلالية وصدارة”، وكتبت “عاشقة للهلال”: “يا رب وفق الهلال”.







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