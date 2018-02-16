الجيش المصري يقتل 3 إرهابيين ويدمر 68 هدفًا

المواطن - القاهرة

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على ثلاثة مسلحين وتدمير 68 هدفًا تستخدم في تخزين الأسلحة واكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة.

وأشارت في بيان لها اليوم، ضمن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب “سيناء 2018” التي بدأت في التاسع من فبراير الجاري، إلى استمرار القوات المسلحة والشرطة المدنية في عمليات التمشيط والمداهمات لعدد من القرى والمدن المحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن قصف لعدد 68 هدفًا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر للمسلحين وضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على ثلاثة مسلحين، والقبض على 224 شخصًا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

وأسفرت النتائج عن ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة وتدمير 22 دراجة نارية دون لوحات معدنية، و150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة، إضافة إلى اكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة.







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