المواطن ـ اليمن:

أكّد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة للجيش الوطني اليمني، العقيد عبد الله الأشرف، أنَّ مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد، تشهد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأوضح الأشرف أنّه “تمت ملحمة ومعارك هي الأعنف من نوعها جنوب بير المهاشمة”، مشيرًا إلى أنَّ “عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات سقطوا، وستتم ملاحقتهم بإذن الله وتطهير مديرية خب الشعف والالتحاق بالجيش اليمني لتحرير محافظات اليمن من الميليشيات الإيرانية”.

وبيّن أنَّ “جبهات القتال في كل من الجوف وتعز تشهد معارك عنيفة تحقق فيها قوات الشرعية بدعم من التحالف نجاحات جديدة، فيما تتكبد ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر مادية وبشرية كبيرة”.

قطع رأس الأفعى:

وصارت كل الطرق في الجوف شمال اليمن، تؤدي بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة، إلى صعدة معقل المتمردين الحوثيين، إذ إنَّ أكبر مديريات الجوف، مديرية خب الشعف، تشهد مواجهات عنيفة لاستكمال تطهيرها من عناصر الميليشيات والالتحاق بجبهات القتال في صعدة المجاورة، للمشاركة في عملية “قطع رأس الأفعى”.

وتتوالى خسائر الميليشيات في مختلف جبهات القتال، لا سيّما في تعز، إذ كشف إعلام الجيش اليمني، أنّه استقبلت مستشفيات حجة أكثر من 150 جثة لعناصر الميليشيات، منذ إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لفك الحصار عن المدينة بدعم من تحالف دعم الشرعية.

وفي الأسبوع الأول للعملية حققت قوات الشرعية نجاحات كبيرة، فيما تكبدت الميليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة في المواجهات وجراء غارات مقاتلات التحالف.