الجيش اليمني يُكبد الحوثيين خسائر فادحة بلحج والجوف

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن الجيش اليمني كبد الميليشيات الانقلابية في اليمن خسائر فادحة في لحج والجوف.

وأضافت المصادر، وفقاً لـ”الإخبارية”، أن الجيش اليمني عثر على 27 كيلوغراماً من “الحشيش” والمخدرات في وكر لعناصرها بمديرية ميدي.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً بطيران التحالف العربي، أعلن قبل أيام عن تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية برط العنان، أولى المديريات المحاذية لمعقل ميليشيات الحوثي الرئيس في صعدة، من جهة محافظة الجوف شمال البلاد.

وأكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمنية، العميد هادي الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على خط الأمهور وجبال السلام في منطقة الظهرة التابعة لبرط العنان غرب محافظة الجوف.

وأشار الجعيدي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الانقلابيين، دون أن يذكر إحصائية مجدد.

كما أكد وقوع عدد من الميليشيات أسرى بيد الجيش الوطني، كانت تركتهم قياداتهم بعد فرارها من المواقع.







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