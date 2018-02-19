الحبوب ترسي الدفعة الثانية من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

المواطن - واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 960 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوربي، استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، البحر الأسود”، تمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة عدد 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، حيث تمت الترسية على عدد 6 شركات، تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 10 شحنات كميتها 600 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360 ألف طن للتوريد خلال شهري أبريل ومايو 2018م.

وأفاد الفارس أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو 2 مليون طن، دعياً المهتمين إلى استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي (هنا).







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