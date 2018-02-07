الخارجية: صحف قطرية زعمت انزعاج المملكة من زيارة الحريري لتركيا

المواطن - واس

نفت وزارة الخارجية تصريحًا منسوبًا لمصدر سعودي يبدي انزعاج المملكة من زيارة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إلى تركيا مؤكدة أن هذه الأخبار روجت لها مواقع وصحف قطرية.

وقالت الخارحية في بيان لها : بالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وروجت له الصحف القطرية، وما نسبته لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا.

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأنه لا صحة لهذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، وبأنه لم يصدر عن أي مصدر سعودي أي تصريحات في هذا الشأن.







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