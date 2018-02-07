الخطوط السعودية تدشن مكتبها الرئيسي الجديد في نيودلهي

المواطن - الرياض

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، وحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة السعودية وكبار عملاء الخطوط السعودية ووكلاء السفر في الهند، دشنت الخطوط السعودية مكتبها الجديد في العاصمة الهندية “نيودلهي” الواقع بمنطقة كانوت بليس التاريخية التي تضم أبرز الأنشطة التجارية والأسواق في قلب مدينة نيودلهي .

وقد تم إنشاء المكتب الرئيسي الجديد للخطوط السعودية في الهند وتجهيزه وفق أحدث التصاميم ليعكس الطابع الترحيبي بالضيوف في إطار استراتيجية “السعودية” بتحديث مكاتبها في المحطات الداخلية والدولية بما يتناسب ومبادرات تحسين الأداء تطوير الخدمات والمنتجات، وتوفير بيئة عمل مميزة تساعد على الإبداع والابتكار .

وبدأ حفل التدشين بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ، ثم تجول السفير السعودي والمدعوون في أقسام المكتب يرافقهم مدير “السعودية” في الهند إبراهيم بن محمد القبي حيث اطلعهم على التجهيزات الحديثة التي وفرتها “السعودية” لخدمة ضيوفها ، ويشتمل المكتب على مكاتب ومنصات خدمة لمبيعات التذاكر ، تنمية المبيعات ، الحجز ، وكالات السفر ، المالية والإدارية ، ومكتب الاتصال والتنسيق مع هيئة الطيران الهندية ، ويوفر المكتب الخدمات للضيوف في وقت وجيز من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة والتي تتصل مباشرة بأنظمة الحجز وإصدار التذاكر وكافة أنظمة وتقنية الاتصالات .

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي بتطور أداء الناقل الوطني وتحديث الأسطول وتحسين الخدمات بما يتناسب وبرامج التنمية الشاملة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، مشيدا بدور الخطوط السعودية في خدمة حركة النقل الجوي بين المملكة والهند وتعزيز التواصل والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات .

ومن جانبه أكد إبراهيم القبي أن الهند تعتبر أكبر المحطات الخارجية لـ “السعودية” من حيث عدد الوجهات حيث تشمل (8) وجهات هي بومباي ، نيودلهي ، لكناو ، حيدر أباد ، بنقلور ، تشناي ، ترافندروم ، وكوتشين ، كما تتعدد شرائح الضيوف ما بين القادمين بغرض أداء مناسك العمرة والحج أو الجالية الهندية التي تعمل بالمملكة وكذلك شريحة الحركة العابرة مرورا بالمملكة والتي تمثل أهمية ضمن شرائح الضيوف وتشهد نموا متواصلا، منوها بكافة الجهود الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير شبكة الرحلات لخدمة الطلب المتزايد على السفر بشكل عام، وبين المملكة والهند وبخاصةٍ خلال مواسم الذروة .

وأوضح القبي أن حركة السفر وعدد الرحلات والسعة المقعدية بين المملكة والهند تشهد نموا متواصلا ،ويبلغ معدل الرحلات الأسبوعية حاليا (134) رحلة في الاتجاهين ، مشيرا إلى أن “السعودية” نقلت خلال العام الماضي 2017م قرابة (750) ألف مسافر على متن (3,202) رحلة في الاتجاهين بين المملكة والهند .

ووجه القبي شكره وتقديره للسفير الدكتور سعود الساطي لما يجده الناقل الوطني من دعم غير محدود من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند بما يمكنها من أداء دورها في خدمة حركة النقل الجوي بين المملكة والهند والمساهمة بدور بارز في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين .

وكانت “السعودية” قد دشنت الوجهة الثامنة وأحدث وجهاتها إلى الهند “ترافندروم” فجر الأحد الأول من اكتوبر الماضي .







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