الخطوط السعودية تُسير رحلات يومية مباشرة إلى موسكو

المواطن- واس

أعلنت الخطوط السعودية “الناقل الوطني للمملكة”، أنها ستبدأ اعتبارًا من 12 يونيو المقبل في تشغيل رحلات يومية ومنتظمة بين كلٍّ من الرياض وجدة وبين العاصمة الروسية موسكو تزامنًا مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا يوم الخميس 14 يونيو بالمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبنا الوطني ومنتخب روسيا “المستضيف” على ملعب لوزنيكي في موسكو.

وبصفتها الناقل الوطني للمملكة والراعي والناقل الرسمي للمنتخب الوطني السعودي وحرصًا على إتاحة الفرصة لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب في المونديال، سوف تسيّر “السعودية” رحلات يومية إلى موسكو، وستعلن قريبًا عبر برنامج “عطلات السعودية” باقات متنوعة تتضمن تذاكر السفر والمباريات والإقامة والمواصلات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها كل من يرغب متابعة المنتخب الوطني وأفضل المنتخبات العالمية في المونديال من قلب الحدث.

وسيتم تسيير الرحلات اليومية إلى موسكو بطائرات حديثة مع تشغيل مرن يسمح بزيادة الرحلات والسعة المقعدية متى تطلب الأمر ذلك، وقد تم تأمين رحلات المواصلة الداخلية في روسيا إلى كافة المدن المستضيفة لمباريات المونديال، بالتعاون مع شركاء الخطوط السعودية في تحالف سكاي تيم الدولي، وستتاح الفرصة لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب الوطني ومتابعة منتخبات ونجوم الكرة العالمية أثناء المونديال عبر رحلات يومية وبرامج استضافة تتضمن العديد من الباقات المناسبة لكافة شرائح ورغبات الجماهير.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :