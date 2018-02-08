الربيعة يستعرض تنسيق الجهود الإغاثية في اليمن مع مسؤول أممي

المواطن - واس

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم ، الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن أندرسون.

واستعرض معاليه جهود المركز الإغاثية والإنسانية في اليمن ، وما قُدم من مشاريع غذائية في كافة المحافظات اليمنية، وخاصة للفئات الأكثر ضعفًا، كبرنامج الوقاية من سوء التغذية عند الأطفال والأمهات، بالعمل مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وذلك لتغطية احتياجاته الغذائية.

وبحث الجانبان البرامج المشتركة في مجال الأمن الغذائي في اليمن وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني، مثمنين الشراكة الإيجابية بينهما.

وأوضح الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي باليمن في تصريح صحفي عقب اللقاء أن البرنامج لديه شراكة قوية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وهي تنمو باستمرار، وأنها الزيارة الثانية للمركز معرباً عن سعادته بتطور الشراكة .

وأشار ستيفن أندرسون إلى أن هنالك تحديات تواجه العمل الإنساني في اليمن بالرغم من أننا بذلنا أقصى جهدنا لدعم المحتاجين، معربًا عن تقديره البالغ لبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في اليمن, موضحاً أنهم يسعون في إطار نفس الهدف لرفع معاناة الشعب اليمني وبالأخص مكافحة الجوع.







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