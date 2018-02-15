السعوديات يلمعن في سماء الرياضة

المواطن - مروة نبيل

واصلت المرأة السعودية والتقدم والنجاح في المناصب القيادية الرياضية، الأمر الذي دفع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية إلى تعيين نورة صالح التركي، نائبًا للرئيس، وهو القرار الذي لاقى قبولًا واسعًا، سواء من الوسط الرياضي أو رواد موقع “تويتر”.

وبدأت السعودية في تمكين المرأة خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت البداية مع الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، حيث تم تعيينها نائب وكيل الرئيس للقسم النسائي، بالمرتبة الـ15، بالهيئة العامة للرياضة في شهر أغسطس عام 2016، ثم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الذي تم تأسيسه مؤخرًا.

ويُهدف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية إلى تشجيع العائلات والمواطنين وتحديدًا المرأة على ممارسة الرياضة تحت شعار “مجتمع صحي رياضي”، وأقام الاتحاد العديد من الفعاليات الرياضية بحضور الأميرة ريما بنت بندر، ومنها “استعد.. انطلق”، “يوم النشاط العائلي”، وكرنفال Ready Set Go، وغيرها.

ودائمًا ما تحرص الأميرة ريما بنت بندر على حضور البطولات الرياضية التي تُقام في السعودية، حيث تواجدت في بطولة الملك سلمان للشطرنج، وحضرت أول مباراة تحضرها العوائل من المدرجات، وكانت بين الأهلي والباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، مؤخرًا جائزة الشخصية الرياضية العربية، وتسلمت الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في دبي، من أجل تكريم الفائزين بفئات النسخة التاسعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وترأست الأميرة ريما بنت بندر بعثة الرياضة النسائية السعودية في منافسات الدورة الرابعة من ألعاب الأندية العربية للسيدات التي أُقيمت مؤخرًا في الشارقة، وشهدت نجاحًا للاعبات السعوديات، بعدما حصدوا 4 ميداليات برونزية، وميدالية فضية.

وجاءت مشاركة الأميرة ريما بنت بندر في الحدث الرياضي العربي، لتعزيز دور المملكة في الارتقاء بالرياضة، والعمل على نشرها وزيادة الوعي لدى المواطنين، من أجل ممارستها في المملكة بشكل خاض، والدول العربية بشكل عام.

وفي إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة، تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، رئيسًا للجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمبارزة، وعضوًا في لجنة المرأة في الاتحاد العربي لنفس اللعبة، في سبتمبر عام 2017.

وأخيرًا أُعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن تعيين نورة صالح التركي، نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للرماية، الذي يتكون مجلس إدارته من فارس السعدي، رئيسًا، وعضوية كل من مازن الجبير، مصعب المهيدب، وراكان الفضل.







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