السعودية ثالث المواجهات العراقية على جذع النخلة

المواطن - عبدالناصر سيد

تعتبر مواجهة المنتخب السعودي لنظيره العراقي، غدًا الأربعاء، هي المواجهة الثالثة لأسود الرافدين على ملعب “جذع النخلة” بمدينة البصرة منذ أن تم إنشاء هذا الملعب عام 2013.

ويعد ملعب “جذع النخلة” من أحدث الملاعب في العراق بعد أن تم افتتاحه في 2013 بعد خمسة أعوام من العمل به، حيث كلف مسؤولي البلاد ما يقرب من 550 مليون دولار حتى يظهر للنور.

ويضم الإستاد ملعبًا ثانويًّا بسعة 20 ألف متفرج وأربعة ملاعب ثانوية للتدريب وتحتوي المدينة الرياضية بالبصرة على 18 بوابة خارجية كبيرة وكل واحدة منها تحمل اسم محافظة عراقية.

ويتسع ملعب “جذع النخلة” لما يقرب من 65 ألف متفرج؛ لذا فإن تذاكر المباراة نفدت بالكامل، وهو أكبر عدد من الجماهير سيحضر لملعب المباراة منذ إنشائه.

وفي 1 يونيو عام 2017 جرت على الملعب أول مباراة دولية جمعت المنتخب العراقي والمنتخب الأردني، وانتهت المباراة بفوز العراق بهدف وحيد سجله اللاعب علاء عبد الزهرة، وسط حضور 59 ألف متفرج.

وفي 5 أكتوبر 2017 جرت المباراة الثانية على نفس الملعب بين منتخبي العراق وكينيا في حضور 28 ألف متفرج، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز أسود الرافدين بهدفين لهدف.







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