السعودية وأميركا تمولان ديزني لاند المصرية

المواطن - متابعة

وقعت مصر اتفاقية مع شركة انترتينمنت وورد للمدن الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنشاء مدينة ترفيهية في محافظة مطروح.

المشروع يأتي كاستثمار أمريكي سعودي مشترك لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة على غرار “ديزنى لاند” بتكلفة استثمارية 3.3 مليارات دولار على مساحة 5080 فداناً بحسب وسائل إعلام مصرية.

ومن المقرر إنشاء المدينة على عدة مراحل، تستغرق بين 9 إلى 10 سنوات، على أن تنتهي المرحلة الأولى خلال عامين.

بدورها قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، إن مشروع إقامة مدينة ترفيهية متكاملة في مصر يعد أكبر مشروع استثماري أجنبي بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأكد محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، أن المشروع سيكون مركزاً اقتصادياً واستثمارياً يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة بالإضافة إلى تنمية عمرانية متكاملة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.







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