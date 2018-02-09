السفير الكويتي يزور متحف الضويحي بالرياض

المواطن - الرياض

زار الشيخ ثامر بن جابر الصباح، سفير الكويت لدى المملكة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، متحف عبدالرحمن الضويحي للتراث الشعبي بالزلفي بمنطقة الرياض.

وقام السفير الكويتي برفقة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بجولة في المتحف خلال هذا الأسبوع، واطلعا على مقتنياته، واستمعا إلى شرح عن تاريخ المتحف وأهم القطع التراثية والتاريخية التي يضمها من الأدوات المنزلية القديمة والحلي والملابس والخناجر القديمة والسيوف والبنادق، إضافة إلى الأدوات الفنية والموسيقية القديمة، وبعض النسخ من الصحف السعودية والمجلات العربية والكتب القديمة، وأيضاً النحاسيات والفخاريات والمصنوعات الخزفية والأعمال اليدوية، بجانب العديد من العملات النقدية القديمة.

وأبدى الشيخ ثامر بن جابر الصباح سفير الكويت لدى المملكة إعجابه بما شاهده من اهتمام بالغ بالتراث وحياة الأجداد بالمتحف، مثمنًا دوره في حفظ تاريخ وتراث المنطقة، وأثنى على جهود صاحب المتحفي في جمع هذه القطع التراثية النادرة التي تحمل قيمة تاريخية هامة وأيضاً طريقة عرض القطع التراثية بشكل منظم.

وأشاد الدكتور سعد بن عثمان القصبي بمتحف الضويحي وإسهاماته في حفظ تراث محافظة الزلفي وحمايته من الاندثار وربط الشباب بتاريخ وماضي الأجداد من خلال آلاف المقتنيات التي يضمها المتحف، مبينًا أن المتحف المرخص من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أصبح من أهم معالم السياحة التراثية بالنسبة لأهالي وزوار محافظة الزلفي.







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