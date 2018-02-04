الشورى ينظم ملتقى البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الثلاثاء

المواطن - الرياض

ينظم مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء في مقره بالرياض ملتقى التواصل المجتمعي الأول تحت عنوان ( توفير البيئة التنظيمية “التشريعية” الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ) بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين وعدد من المختصين في الشريعة والقانون والمهتمين بالجوانب التشريعية .

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي – أن المجلس يسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز اطلاعه على أبرز الآراء والخبرات من المختصين في هذا المجال والتي ستثري الدور التنظيمي “التشريعي” الذي يمارسه المجلس وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الإعلامية التي وضعها المجلس لمزيد من التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم .

وأفاد بأن الملتقى سيستضيف معالي وزير الدولة السابق الأستاذ محمد الملحم ومعالي المستشار السابق في الديوان الملكي الأستاذ أحمد الثمالي حيث سيلقيان الضوء من خلال خبرتهما الواسعة في المجالات التشريعية وسن الأنظمة على عملية إصدار الأنظمة في المملكة ،مشيراً إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً حيث يرصد عملية سن الأنظمة في المملكة ويتناول في جزء منه دور مجلس الشورى وأعضائه في إصدار الأنظمة ومناقشتها وإقرارها من خلال ما أتيح له من صلاحيات وفق نظامه وخاصة المادة 23 من نظامه والتي تتيح لعضو المجلس اقتراح التعديل على نظام نافذ أو سن نظام جديد.

وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 يتطلب معالجة ما يوجد من فراغ تشريعي عن طريق سن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة لتواكب مستقبل المملكة وتطلعاتها وفق ما جاءت به برامج الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020 بما يؤكد أهمية الاطلاع على كل جديد ضمن ما يتعلق بإصدار الأنظمة وآلياتها .

وأعرب مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه عن شكره لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعمه لإقامة هذا الملتقى وفتح المزيد آليات التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم ،مثمناً لأعضاء مجلس الشورى تفاعلهم الكبير وجهودهم فيما يخص الجانب التشريعي .







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