العراق والسعودية.. الدعم الآسيوي والحضور الجماهيري الأبرز

المواطن – مروة نبيل

احتضن ملعب البصرة الدولي مباراة العراق والسعودية الودية، التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الخاص بالأخضر؛ من أجل الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وانتهت مباراة العراق والسعودية الودية، بفوز أسود الرافدين على ملعبه ووسط جمهوره برباعية نظيفة، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق النيران الصديقة في الشوط الأول، بعدما هز مدافع الأخضر شباكه بالخطأ في الدقيقة 21.

وشهد الشوط الثاني من مباراة العراق والسعودية الودية تسجيل 4 أهداف، حيث أضاف أسود الرافدين ثلاثة أهداف عن طريق عماد محسن في الدقيقة 47، ومهند علي في الدقيقتين 50 و71، وسجل هدف الأخضر الوحيد حسن معاذ في الدقيقة 56.

ويُعد الحضور الجماهيري المميز أبرز لقطات مباراة العراق والسعودية الودية، حيث امتلأت مدرجات ملعب البصرة الدولي بـ65 ألف متفرج، ولم تستطع جماهير عديدة الدخول؛ نظرًا لاكتمال العدد المسموح به.

وسادت حالة من الود بين اللاعبين والجمهور في مباراة العراق والسعودية والودية، حيث استقبلت الجماهير لاعبي الأخضر بحفاوة شديدة، كما شجعت أسود الرافدين بقوة وتفاعلت مع الأهداف.

وحظيت مباراة العراق والسعودية الودية بدعم آسيوي، حيث حضر اللقاء رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، تعبيرًا عن الدعم الكامل لرفع الحظر الرياضي الدولي على الملاعب العراقية.

وصرح الشيخ سلمان بن إبراهيم خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ملعب البصرة الدولي على هامش مباراة العراق والسعودية الودية، بأن الوقت قد حان من أجل رفع الحظر الدولي عن استضافة العراق للمواجهات الرسمية الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد رفع الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية، لذا حرص الأخضر على لعب مباراة في ملعب البصرة الدولي، الذي احتضن مباراة العراق والسعودية اليوم.

تُعد مباراة العراق والسعودية بمثابة الإنذار المبكر للمدير الفني الجديد للأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حيث استقبلت شباك المنتخب الوطني 4 أهداف وسجل هدفًا وحيدًا، على الرغم من ظهور اللاعبين بمستوى جيد في مباراة مولدوفا السابقة التي فاز بها بثلاثية.







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