الغذاء والدواء تلاحق سنابية شهيرة تُروج لمنتَج خطر على الصحة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع بلاغ تقدم به أحد المغردين عن مصداقية ادعاءات أرفقتها إحدى مستخدمات برنامج سناب شات حول ترويجها لأحد المنتجات التجميلية الباهظة الثمن.

وحمل مقطع الفيديو الذي أرفقته السيدة مع إعلانها، أن المنتج يحتوي على الكولاجين وله فوائد عدة.

وأشار المغرد إلى أن سعر المنتج مبالغ فيه مع ادعاءات علاجية كثيرة، مؤكداً أنه ثبت علمياً أن أملاح الذهب مادة سامة للجسم وقد تسبب فشلاً كلوياً وقد تترسب في الجلد ولا فائدة لها.

وتفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع بلاغ المغرد مؤكدة أن الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم.







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