الغذاء والدواء تُحَذر من هذا العقار.. تجنبوا استخدامه فوراً

المواطن - الرياض

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة جلفار بسحب تشغيلتي (0541 – 0518) من دواء جوسبرين (أسبرين) 81 ملي غرام (JUSPRIN 81 MG ENTERIC COATED TABLETS)، الذي يحمل رقم تسجيل “99-186-95″، وذلك لعدم اجتياز التشغيلتين اختبار الذوبانية حسب مواصفات الشركة الصانعة.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أنه ورد بلاغ من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخصوص وجود خلل في جودة تشغيلتي جوسبرين 81 ملي غرام.

وأجرت الهيئة اختبارات وفحوصات بيّنت عدم مطابقتهما لمواصفات الشركة الصانعة، وعممت على المؤسسات الصحية كافة بإيقاف استخدام التشغيلتين.

وأكد السلطان، أنه تم إلزام الشركة بسحب التشغيلتين من جميع الجهات المستفيدة، حاثاً على أهمية مراجعة مستخدم الدواء للطبيب المختص.







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