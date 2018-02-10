القبض على قائد مركبة اصطدم بأحد المشاة وهرب في الرياض
إحالته إلى جهة التحقيق لاستكمال الإجراءات

القبض على قائد مركبة اصطدم بأحد المشاة وهرب في الرياض

2018/02/10
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

قبضت إدارة المرور على قائد مركبة اصطدم بأحد المشاة، ولاذ بالفرار على طريق الرياض الدمام.

وأوضح المرور، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن قائد السيارة (بيضاء اللون) كان يقود بسرعة عالية، ثم انحرف عن مساره المخصص واصطدم بأحد المشاة خارج الطريق بالقرب من أحد محطات الوقود على طريق الرياض الدمام، ثم فر هاربًا من موقع الحادث.

وأكد المرور أنه تم البحث والتحري عن سائق تلك المركبة من قبل إدارة مرور الرياض، والقبض عليه، ليتم إحالته إلى جهة التحقيق في الحوادث المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية.




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