المستشار القحطاني ردًا على مطالبيه بالتغريد للنخبة فقط: هذا تصنع لا نقدر عليه

المواطن - الرياض

رد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني على المطالبات التي ترده من بعض الأصدقاء والتي تطالبه بأن تكون تغريداته نخبوية ترتقي للمهام الرسمية التي يضطلع بها.

وقال المستشار القحطاني في تغريدة له عبر تويتر: تردني بشكل متكرر تعليقات من بعض والإخوة والأخوات تنصح بمحبة بأن تكون التغريدات التي نكتبها أنا والأخ تركي – في إشارة إلى رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ – نخبوية ترتقي للمهام التي تشرفنا وكلفنا بها. أشكر لهم ومن الأعماق نصيحتهم الأخوية والتي بكل تأكيد هي من منطلق أحب لأخيك ماتحب لنفسك.

وأضاف : لكن لي تعليق على طلبكم ان سمحتم لي : حساباتنا في تويتر في الأصل هي حسابات شخصية لاتمثل وجهة نظر رسمية، كما أن الغالبية العظمى من السعوديين هي من شريحة الشباب ونحن نفخر بأننا منهم ونستخدم ذات اللغة ونمزح بذاتها، أعتقد أن الزمن الذي يتكلم فيه المسؤول بلغة نخبوية ومن برج عاجي قد ولى زمنها. المسؤول هو بنهاية الأمر وأوله مواطن.

وختم بقوله : بصراحة هذا تصنع لا نقدر عليه.







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