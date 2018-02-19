المسند: استمرار التقلبات الجوية لمدة 50 يوماً على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، استمرار حالة التقلبات الجوية على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية.

وأضاف المسند، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، اليوم الاثنين، أن حالة التقلبات الجوية على هذه المناطق من المتوقع أن تستمر لمدة 50 يوماً.

يذكر أن متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، أكد بالأمس أن المملكة تتعرض لانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح على غالبية المناطق؛ نتيجة التأثر بكتلة هوائية باردة.

ولفت القحطاني، إلى أن مناطق الشمالية والشرقية والوسطى والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة تتعرض لتقلبات جوية مع توقع سقوط أمطار اليوم الاثنين.

وأكد متحدث الأرصاد أن أجواء المملكة ما تزال متقلبة، وفصل الشتاء لم ينتهِ بعدُ.







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