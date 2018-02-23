المسند: الشمس ستغيب حتى الأحد وغدًا ذروة الحالة المطرية على الرياض

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن يكون غدًا هو ذروة الحالة المطرية بإذن الله تعالى.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: تغيب الشمس اليوم، ولن تشاهد إلا يوم الأحد في العاصمة الرياض.

كما توقع المسند أن يكون الغد يومًا مفعمًا بالرطوبة والأمطار في الرياض.

وأضاف: غدًا صلِّ الفجر واصطحب العائلة بنزهة برية خارج الرياض، ولا تنسَ السلامة أولًا في كل شيء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليومسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة) وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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