الملك يرعى المهرجان السنوي لسباق الخيل على كأس المؤسس .. السبت

المواطن - واس

يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – مساء بعد غد السبت المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – لجياد الإنتاج المحلي وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع، عن بالغ الاعتزاز برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – التي تأتي تأكيداً على حرصه – أيده الله – على إبراز هذه الرياضة الأصيلة ودعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية.

ونوه بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصلية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وأكد المزروع أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية، وأن رعايته لمناسبات الفروسية امتداداً لذلك الدعم الذي انطلق منذ تأسيس نادي الفروسية عام 1385هـ، وما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى تشرف النادي برئاسته الفخرية التي هي مصدر سعادة واعتزاز لوسط الفروسية”.

وأوضح أن نادي الفروسية أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة والاستعدادات التي من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف بمشيئة الله.







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