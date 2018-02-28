“المواطن” في جناح رئاسة أمن الدولة بالجنادرية .. هنا روح الحياة وتضحيات الأبطال

المواطن - فهد الدوسري - تصوير : أثير الحربي - حاتم عمر - الرياض

زار وفد صحيفة “المواطن” برئاسة رئيس التحرير الزميل محمد الشهري , جناح رئاسة أمن الدولة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، لأول مرة للاطلاع على كافة الجهود والبرامج التي تقوم يها الرئاسة في تثقيف زوار المعرض حول أدوار ومهام القطاعات المختلفة التي تعمل تحت مظلتها وتظهر عدة جوانب في مكافحة الإرهاب وجوانب مشرقة من تضحيات رجال الأمن الأبطال وصولاً إلى المعالجة الفكرية .

روح الحياة ومعنى الوجود:

استوقف وفد “المواطن” ركن الإدارة العامة لسجون المباحث التي حرصت كل الحرص على توظيف إمكانات النزلاء ودعم إبداعاتهم لما يخدم مصلحتهم الفكرية، حيث تسعى الإدارة أن تنمي فيهم روح الحياة ومعنى الوجود.

وذكر القائمون على المعرض أنه يوجد في المملكة 5 سجون مثالية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير، فيما يتم تسهيل زيارة أهالي النزيل، وكذلك تسهيل عمل منسوبي التعليم وهيئة حقوق الإنسان والمراجعة لكل ما يحتاجه النزيل بكل يسر وسهولة.

ركن مركز البلاغات:

وفي ركن مركز البلاغات 990، أوضح أحد المشرفين لـ”المواطن“، أن الركن الذي يعمل تحت مظلة الرئاسة يقوم بجهد في تلقي البلاغات التي وردت من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، ليتم التعامل معها بكل سرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المتصل له الحق بالتحفظ على اسمه عند إبلاغه عن حالة إرهابية أو خلايا تجسسية.

مركز بلاغات 980 :

أوضح القائمون على المعرض أن هذا المركز خصص لتلقي البلاغات الأمنية التي تساهم في إحباط أي فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يلحق ضررا باقتصاد المملكة وتشرف عليه المباحث الادارية.

كلية نايف للأمن الوطني :

أما في ركن كلية نايف للأمن الوطني وهي الذراع التدريبي لجهاز المباحث العامة تحت مظلة رئاسة أمن الدولة، وساهم في شراكة مجتمعية، من خلال عدة برامج، حيث يستهدف البرنامج الأول “حصانة” وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سفراء الأمن الوطني:

وينبثق من البرنامج الثاني “سفراء الأمن الوطني” لثلاثة أبعاد، هي البعد التطبيقي، والفكري، والوقائي، وقد حصل البرنامج الثالث “التعاون مع الكشافة” على قبول كبير جدًّا من خلال التغذية الرجعية من خلال الطلاب.

ويعرض ركن الأمن الفكري للزوار الطرق والوسائل التي تقوم عليها من وسائل خشنة وناعمة، حيث تتدخل قوات البحث والطوارئ للوسائل الخشنة وأما الناعمة فتكون بطريقة ودية.

أهداف ورؤى سامية:

ويهدف الأمن الفكري إلى تعزيز وترسيخ الانتماء الوطني، ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن منهج المملكة، وحماية المجتمع ووقايته من الانحراف الفكري.

يشار إلى أن جناح رئاسة أمن الدولة يحتوي على إدارة المتفجرات وأمن المطارات والإدارة العامة لسجون المباحث ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية والعمليات الميدانية والمباحث الإدارية وكلية نايف للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الفكري والقيادة العامة لطيران الأمن وشهداء الواجب وقوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة ويوجد لوحات لأبرز القضايا والإنجازات الأمنية التي سطرها الأبطال في مواجهة الإرهاب بكافة صوره .







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