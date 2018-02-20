الهلال أم الاستقلال.. لمن ينحاز التاريخ في البطولة الآسيوية؟

المواطن – مروة نبيل

تتجه أنظار جمهور الزعيم إلى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الاستقلال الإيراني، يوم غد الثلاثاء، على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على حساب الاستقلال الإيراني، خاصة أن الزعيم فشل في الفوز في الجولة الأولى على العين الإماراتي؛ واكتفى بالتعادل السلبي، بالرغم من أن اللقاء كان مُقامًا على أرضه ووسط جمهوره.

ويتفوق نادي الهلال على الاستقلال الإيراني في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق ولعب الفريقان 3 مرات من قبل، نجح الزعيم في حسم مواجهتين لصالحه، وخسر في لقاء واحد، وسجل لاعبوه 5 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

ويتفوق الهلال بشكل عام على الأندية الإيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لعب أمامهم 27 مباراة، حقق الفوز في 12 مواجهة، وهُزم في 8 لقاءات، وتعادل في 7 مباريات، وسجل لاعبو الزعيم 36 هدفًا في شباك الفرق الإيرانية، واهتُزت شباكه بـ27 هدفًا.

ويحتل نادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة.

وانتهت جميع مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالتعادل لتحصد جميع الفرق نقطة واحدة، ويتصدر فريق الاستقلال الإيراني الترتيب، وحل نادي الريان القطري في المركز الثاني، ثم الهلال السعودي في المركز الثالث، وتذيل الترتيب فريق العين الإماراتي.







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