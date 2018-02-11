ايضاح عاجل من حساب المواطن : الدفعة الثالثة تأثرت بعدم دقة بيانات الدخل

المواطن - الرياض

كشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يُفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل؛ ما أثّر على قيمة الدعم المقدم لهم.

وأضاف برنامج حساب المواطن ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.

وأوضح أنه “يمكن تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق بعد 5 أيام من إيداع أي دفعة”.

يأتي ذلك فيما استلم المواطنون الدفعة الثالثة من الدعم في حساباتهم اليوم الأحد.

و أشار الحساب إلى أن اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل السعوديين في برنامج ” حساب المواطن ” ضمن دورة الدفعة الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط (هنا) .

وكان ” حساب المواطن ” قد كشف أن الدفعة الثالثة من الدعم سيجري إيداعها في حسابات المستحقين اليوم الأحد، بسبب توافق يوم العاشر من الشهر الميلادي مع يوم السبت.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وجدد ” حساب المواطن ” دعوته للمسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية.







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