بالأرقام.. تعرّف على تاريخ مواجهات التعاون والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة غاية في الأهمية بين فريقي التعاون والفيصلي في إطار لقاءات الجولة ال20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي عبر تويتر تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تقابل الناديان من قبل في 15 مباراة، حيث فاز التعاون في 5 مباريات، والفيصلي في 5 مباريات.

بينما تعادل الفريقان في 5 لقاءات، ويسعى نادي التعاون، بقيادة مدربه جوزيه جوميز، لتحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيب الفريق في دوري المحترفين.

وكان التعاون فاز في الجولة ال19 على حساب فريق النصر بهدف دون رد، بينما تعادل الفيصلي مع الفيحاء بثنائية لكل فريق.

يحتل التعاون المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.







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