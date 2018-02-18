بالأرقام.. هذا الفريق أضعف خط دفاع بالجولة ال22 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالأمس بعد تعادل نادي الاتحاد مع فريق الفتح بدون أهداف.

ويُعد نادي النصر هو أضعف خط دفاع في الجولة ال22 وذلك بعد تلقيه 3 أهداف من فريق الباطن خلال مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي في دوري المحترفين.

ويتواجد في المركز الثاني نادي أحد والذي تلقى خسارة من نادي الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد.

أما الرائد فهو ثالث أضعف خط دفاع في الجولة ال22 بعد خسارته من نادي الاتفاق بهدف دون رد أحرزه اللاعب النرويجي ليبان عبدي.

يتواجد نادي النصر في المركز الرابع برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثالث.

وكان المدرب كرونوسلاف يورسيتش جاء لتدريب نادي النصر خلفًا للمدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس.







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