بالأسماء.. إصابة 3 أطفال إثر سقوط مقذوفات حوثية على العارضة

المواطن- واس

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة 9 و15 دقيقة من مساء اليوم الخميس، أطلقت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مقذوفات مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بطريقة مقصودة ومتعمَّدة.

وأوضح العقيد المالكي أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال هم:

1- زياد قاسم سليمان عطيفي – العمر سنتان (إصابة خطيرة).

2- ناصر حسن عطيفي – العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة).

3- عبدالله جابر عطيفي – العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة).

وأكد أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والواردة بالمادتين (51، 52).







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