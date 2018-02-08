بالأسماء.. 24 فائزة في المسابقة النسائية الـ16 بتعاوني رفحاء

المواطن- رفحاء

أعلن الفرع النسائي في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء (حياة) أسماء الفائزات بالمسابقة النسائية الـ16، مساء أمس الأربعاء، بدعم من مؤسسة الراجحي الخيرية.

وأوضح الفرع النسائي أن عدد الفائزات بالمسابقة بلغ 24 فائزة، حصلت الأولى على 1500 ريال، بينما الثانية على 1300 ريال، أما الفائزة الثالثة حصلت على 1000 ريال، والرابعة حصلت على 800 ريال، والخامسة حصلت على 500 ريال.

وحصلت 10 فائزات على 300 ريال لكل واحدة، فيما حصلت التسع الأخيرات على 200 ريال لكل فائزة.

وتأتي هذه المسابقة ضمن برامج الفرع النسائي لهذا العام 1439هـ.







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