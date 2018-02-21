بالإنفوجرافيك.. حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لتسجيل مصدر الدخل

أكد برنامج حساب المواطن أنه يجب التأكد من دقة بيانات الدخل وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم.

وأضاف برنامج حساب المواطن في إنفوجرافيك توعوي نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن تسجيل مصدر الدخل الصحيح يؤثر على الأهلية وقيمة الاستحقاق.

وأشار البرنامج إلى أن هناك أربعة أنواع من مصادر الدخل حسب الوظيفة على النحو التالي:

• موظف هيئة أو مؤسسة عامة أو تشغيل ذاتي: (دخل من القطاع الخاص.

• موظف حكومي: (مصدر الدخل: راتب من القطاع الحكومي أو العسكري).

• عسكري: مصدر الدخل راتب من القطاع الحكومي أو العسكري.

• طالب: مصدر الدخل – برنامج دعم حكومي.







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