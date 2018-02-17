بالصور.. أسماء شهداء الواجب تزين شوارع جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

وثَّقت عدسة “المواطن” عددًا من لوحات الشوارع بمنطقة جازان التي تزينت بأسماء شهداء الواجب من أفراد القوات المسلحة وقوات حرس الحدود بالمنطقة الذين استشهدوا أثناء الدفاع عن الدين ثم الوطن بالحد الجنوبي.

وقامت بلديات محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان بتسمية شوارعها بأسماء الشهداء، وذلك كل حسب مسقط رأسه؛ حرصًا منها على توثيق الأحداث للأجيال القادمة، وتنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية الشوارع بأسماء الشهداء.

وتمت تسمية أحد شوارع بلدية مدينة جازان أخيرًا باسم الشهيد العقيد الدكتور حسن بن غشوم عقيلي، قائد قوات حرس الحدود بقطاع الحرث، الذي استشهد قبل أكثر من عامين أثناء قيامه بواجبه برفقة سائقه الوكيل رقيب عبدالرحمن الهزازي على الشريط الحدودي بجازان.

وقال عدد من أهالي المنطقة لـ”المواطن“: إن تسمية عدد من شوارع المنطقة بأسماء شهداء الواجب يعتبر أقل واجب ممكن أن يقدم للشهداء نظير بذلهم أرواحهم دفاعًا عن الدين ثم الوطن ومكتسبات البلد.

الجدير بالذكر أن أعداد الشوارع التي تمت تسميتها بأسماء شهداء الواجب بلغت عشرات الشوارع بمحافظات ومراكز وقرى جازان.







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