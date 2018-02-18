بالصور.. الأطفال يحاكون مهام الداخلية في الجنادرية

المواطن- واس

عززت وزارة الداخلية اهتمامها بوعي وثقافة الأطفال عن الأمن والسلامة ومخاطر المخدرات، ودور رجال الأمن في ذلك، عبر أنشطة وفعاليات متعددة في معظم أجنحة القطاعات الأمنية في مهرجان “الجنادرية 32″، من خلال ما تقدمه في جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية، عبر رسائل مبسطة تمثلت في كراسات رسم تحمل الرقم 911 المخصص للاتصالات الطارئة لترسيخه في أذهان الأطفال، بطريقة محببة لهم ومبسطة، خلال زيارتهم للجناح الذي تم تجهيزه بألعاب خاصة بالأطفال.



ويقدم جناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات رسائل توعوية بشكل مشوق عن أضرار وخطر المخدرات على المجتمع، معززة بالجوائز التي يتم تقديمها بشكل يومي للأطفال على المسرح المفتوح الذي يكتظ بالزوار بشكل يومي.



وأتاح جناح الوزارة- وسط المهرجان- إمكانية صعود الأطفال للمركبات الأمنية والتصوير بداخلها والتفاعل مع التقنيات الموجودة داخلها ومحاكات المهام الموكلة لرجال الأمن، حينما تشهد أجنحة الوزارة المختلفة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من العوائل برفقة أطفالهم لزيارة الأجنحة ومشاهدة المعروضات المتوفرة والتقنيات خاصة الحديثة منها.







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