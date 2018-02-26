بالصور.. الإطاحة بـ 22 مهربًا بحوزتهم طن حشيش في المناطق الجنوبية

نجح رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان – نجران – عسير ) في القبض على (٢٢) مهربًا أثناء محاولتهم تهريب أكثر من طن من الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود: استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان – نجران – عسير) بعد توفيق الله خلال الفتره ٢٥ /٥/ ١٤٣٩هـ وحتى ٨ /٦/ ١٤٣٩ هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر .

وأضاف أنه تم رصد عدة أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٢٢) اثنين وعشرين مهربًا، منهم (١٧) سبعة عشر مهربًا إثيوبيي الجنسية و(٥) خمسة مهربين من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (١٠٥٦.٤٢) ألفاً وستة وخمسين كيلوجرامًا واثنين وأربعين جراماً من مادة الحشيش المخدر.. وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لتهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته ، وأنهم عازمون على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها عبر الحدود .