بالصور.. الصالة النسائية بقرية الباحة تميُّز وارتقاء على مر السنين

أمل سعيد الغامدي- الرياض

ما زالت الصالة النسائية بمهرجان الجنادرية تواصل تميزها في عرض التراث الوطني لأهالي الباحة عامة، وهي الصالة الوحيدة التي تشتمل على أركان متعددة توضح بيت وأثاث المرأة وأزياءها وطريقة الحياة قديماً، تجمع بين المتعة والجمال وذكرى الماضي القديم بأجمل صورة.

“المواطن” التقت بأم رائد فكان لنا معها هذا الحوار من خلال تواجدها الرائع في بيت الباحة، فتحدثت قائلة: “منذ ٣٠ سنة وأنا متواجدة في بيت الباحة، لاحظت كثيراً من التغيرات من مبانٍ و تنظيم وزيادة حِرف في القرية.

الصالة النسائية

وذكرت: “دوري في الصالة التنظيم العام لفعاليات الصالة النسائية، والاهتمام بمجلس استقبال الضيوف في قرية الباحة.

أما بالنسبة للصالة النسائية فكانت فكرة رائعة استحدثتها قرية الباحة لتعرض بشكل أوسع لما كان يقوم به النساء قديماً في قرية الباحة من رقصات، وأهازيج، وأشغال يدوية، و أيضاً لنعرض ركن العروس بشكل أوضح و أوسع بعيداً عن الاختلاط لنحافظ على خصوصية المرأة”.

أكلات شعبية وزفة عروس

وأضافت “يجذب الزائرات من فعاليات الصالة النسائية الضيافة المتكاملة لقرية الباحة مثل القهوة ويتضمنها التمر و اللوز وزبيب الباحة، أما الأكلات الشعبية التي تستقطب الزائرات فهي الخبزة مع السمن و العسل، وأضيف عليها العصيدة والعريكة والمشغوثة وغيرها من الأكلات الشعبية التي تتميز بها منطقة الباحة، وكذلك يجذبهم الفعاليات التي نقوم بها من زفة العروس وكذلك كثرة الأركان المميزة والثياب المشغولة التي تمثل الزي النسائي لمنطقة الباحة و الحلي القديمة كالفضة والضفار القديم.

موقف لا يُنسى

واستطردت الزهراني: “سأذكر موقفاً لن أنساه وهو انطلاقتي في بيت الباحة بالجنادرية، فعندما كنت زائرة قبل ٣٠ عاماً وجدت بيت الباحة مغلقاً واستفزني منظره بهذا الشكل ونحن لدينا تراث عريق، فتقدمت لباب القرية وكسرته ودخلت لأحيي بيت الكرم والجود، وأقدم ما يمكنني فعله لأجعل بيت الباحة من أهم وأجمل البيوت في الجنادرية ومن هنا كانت انطلاقتي.

بصمة عامة

الجانب النسائي له بصمة في تمثيل منطقة الباحة والحفاظ على التراث العريق، وأنا متأكدة في قرارة نفسي تمام التأكد أنها ستكون أفضل وأوسع صالة نسائية في أرض الجنادرية لكفاءة القائمين عليها، فنحن فريق عمل متكامل لا يمكنني أن أفرد الذكر بشخص معين؛ فكلنا أنا وزميلاتي الفاضلات نكمل بَعضُنا البعض، و على رأسنا رئيس الوفد الأستاذ محمد بن لافي”.







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