بالصور.. المنتخب السعودي يخوض أول تدريباته بجدة

المواطن – مروة نبيل

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر المعسكر المُقام في جدة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتدريبات الأخضر اليوم، وأكد أن اللاعبين بدؤوا برنامج المعسكر بخضوعهم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على جاهزيتهم الصحية قبل بدء التدريبات.

وافتتح المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ بدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بتمارين الإحماء.

وبعد الانتهاء من تمارين الإحماء، أدى اللاعبون مران السرعات عبر مسافات متنوعة، في حين قام الجهاز الفني للأخضر بتخصيص تمارين استرجاعية لعدد من اللاعبين، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي.

ويواصل المنتخب الوطني الأول تدريباته، يوم غد الأربعاء، في حصة مسائية عند السادسة والنصف مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.







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