بالصور.. “المواطن” توثق دورة الأئمة والمؤذنين في أضم

المواطن - أحمد العُمري - أضم

نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أضم دورة لتحسين التلاوة وتصحيح الأذان، عصر اليوم الأحد، وذلك في الجامع الكبير بالمحافظة.

ووثقت عدسة “المواطن” الدورة التي تستهدف الأئمة والمؤذنين حول تحسين التلاوة وتصحيح الأذان، بدءًا من اليوم الأحد، وتستمر لمدة شهر بمعدل ساعتين في اليوم بعد صلاة العصر.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن مبادرات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بتوجيه من مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ علي بن سالم العبدلي، عبر ملتقي مكة الثقافي، الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة، تحت شعار “كيف نكون قدوة”.







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