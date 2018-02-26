بالصور .. انحرفت مركبة الطالب المتهور واقتلعت أشجارًا واصطدمت بعمود إنارة في أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

باشر مرور أحد رفيدة اليوم بعد نهاية الدوام اليوم، حادثًا مروريًا على شارع الأربعين المؤدي الى حي النزهة، حيث انحرفت مركبة واقتلعت عدة أشجار واصطدمت بعمود الإنارة.

وكانت المركبة من نوع جي إم سي يقودها طالب مدرسة بسرعة عالية وتهور لكنه فقد السيطرة عليها لتقفز على الجزيرة الوسطى وتقتلع عدّة أشجار وعمود إنارة لتقف على بعد ١١١متراً من نقطة انحرافها عن مسارها.

وأنقذت العناية الإلهية الطالب المتهور ومن معه وتم احتواء الموقف من قبل المرور والبلدية لتيسير حركة السير ورفع عمود الإنارة وإزالة مخلفات الحادث بوقت قياسي

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