بالصور.. تخصصي خالد للعيون يزف 25 طبيباً وطبيبة في زمالة طب العيون

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتخريج الدفعة الـ23 من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصص الدقيق والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، البالغ عددهم 25 طبيبًا وطبيبة، وذلك يوم الثلاثاء 4 جمادى الثانية 1439 هـ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمستشفى.

ورحب الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالحضور والخريجين، وقال في كلمته: إن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يفخر بتنظيم برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة على مدى (23) عاماً والذي يضيف للوطن أطباء بتدريب متقدم في المجالات الدقيقة لطب العيون، وأضاف: أن تنظيم برنامج الزمالة يعكس ثقافة المستشفى والتي تقوم على أننا لسنا منشأة علاجية فقط وإنما يمتد دورنا ليشمل التعليم والتدريب والبحوث وزرع قيم الالتزام والإخلاص بين العاملين.

وبيَّن د. الراجحي أن خريجي الدفعة (23) عددهم خمسة وعشرون خريجاً منهم (2) من دولة الكويت الشقيقة تلقوا خلال فترة البرنامج مجموعة من المعارف العلمية والمهارات التي ستساعدهم بإذن الله خلال المرحلة القادمة من حياتهم العملية.

وشدد د. الراجحي في كلمته على أن التعليم وتحقيق الأهداف يجب ألا يتوقف عند الخريجين على الحصول على الدرجة العلمية وإنما تولد أهدافا جديدة في كل مرحلة من مراحل حياتنا العلمية والعملية، وأكد أن خدمة المريض هي الهدف النهائي لكل طبيب، وهذا لا يشمل فقط الجانب الطبي بل يمتد إلى الجانب الإنساني والاتصالي، فكلمة واحدة إيجابية قد تغير حياة مريض.

وفي ختام كلمته شكر الدكتور عبدالعزيز الراجحي، جميع العاملين في المستشفى على مساعدتهم في نجاح هذا البرنامج، وقدّم شكره للدكتورة إيمان القحطاني التي أشرفت على سنة التدريب الأولى، والدكتورة سوسن نويلاتي التي أكملت السنة الثانية، وتمنى للدكتور سامي الشهوان التوفيق في قيادته للمرحلة القادمة.

من جانبها، هنأت الدكتورة سوسن النويلاتي مديرة التعليم الطبي المستمر، الخريجين وشكرتهم على ما بذلوه من جهد وحرص على التفوق خلال فترة البرنامج، ونأمل أن ينعكس ما تعلموه من مهارات ومعارف متخصصة في طب العيون على مستشفياتهم التي يعملون بها وزملائهم ومرضاهم، وأضافت النويلاتي أن فريق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قام بجهد كبير وساعات عمل طويلة لنجاح البرنامج، وحرصنا على تزويد الخريجين بأحدث ما توصل له العلم والمعرفة في مجال طب العيون.

وألقى بعد ذلك الدكتور علاء مفتي، كلمة الخريجين شكر فيها القائمين، مؤكداً على ثراء تجربة الخريجين واستفادتهم من السنتين اللتين قضوهما في المستشفى، وذكر أنهم استفادوا من المستشفى على الصعيد العلمي والمهني، وأنه بحق فإن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليس فقط دار علاج، ولكن ثقافة وفكر احترافي وعلمي عالٍ .

من جهته، أكد الدكتور خالد طبارة رئيس المجلس العلمي لطب وجراحة العيون في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في كلمته أن هذا التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أثمر عن برنامج متميز، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك زمالة في تخصصات دقيقة أخرى، وأن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو إضافة استشاريين على كفاءة ومهارة متميزة إلى طب العيون، وأبان: اليوم الخريجون الجدد الاستشاريون نعتمد عليهم في المستقبل، هدفنا تزويدهم بالمعرفة والمهارات في طب العيون وذلك لخدمة مرضاهم.

كما شكر د. طبارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على احتضانه لهذا البرنامج والعاملين على جهودهم ودعمهم.

وفي نهاية الحفل، سلَّم د. الراجحي، بمشاركة كل من: د. طبارة، د. نويلاتي، ود. صالح المسفر المدير الطبي ورؤساء أقسام التخصصات الدقيقة، شهادات التخرج للأطباء الآتية أسماؤهم:

أطباء من تخصص (طب العيون الشامل) وهم: د. حسين فاضل الحبوبي من وزارة الصحة. أطباء من تخصص (جراحة القرنية، أمراض العين الخارجية، وتصحيح عيوب النظر الانكسارية) وهم كل من: د. تركي عبدالعزيز بن دخيل، ود. سعود عبدالعزيز السلطان من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية، د. ولاء عبدالله الديري من جامعة الملك فيصل بالدمام، د.لجين طلعت إدريس من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجدة، د. زهير أحمد مير عالم من وزارة الدفاع، ود. عبدالله محمد العصيلي من جامعة القصيم. أطباء من تخصص (الماء الأزرق جلوكوما) وهم كل من: د. علاء هشام مفتي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، د .ثريا صالح الدوسري من مجمع الدمام الطبي، د . سعد عبدالرحمن العمري من وزارة الدفاع، ود. أميرة جعفر آل داود من مستشفى العيون التخصصي بالظهران. أطباء من تخصص (الجراحات التقويمية للعين والحجاج) وهم كل من: د.دلال إبراهيم العيسى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. فاطمة عباس آل حماد من جامعة الملك سعود، د. سلطان عبدالعزيز الحسن من جامعة القصيم، ود. منار خالد الوهيب من وزارة الصحة معهد الكويت للتخصصات الطبية. أطباء من تخصص (عيون الأطفال والحول) وهم كل من: د. ميثم محمود العلي من وزارة الصحة معهد الكويت للتخصصات الطبية، د. فوزية محمد الحيمي، ود. نجاح عبد الشهراني من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية. أطباء من تخصص (أمراض جراحة الشبكية والجسم الزجاجي) وهم كل من: د. عبدالرحمن زاهر البارقي من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية، د. عبدالرحمن حمد الصاعدي، د. فيصل عبدالله المارك من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. يحيى أحمد كريري من مستشفى العيون التخصصي بالظهران، ود. عمر عبدالسلام العبدالسلام من مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء “الحرس الوطني”. أطباء من تخصص (أمراض الشبكية والتهابات العنبية) وهم كل من: ضحى محمد الحمد من مستشفى العيون التخصصي بالظهران، ود. لما فوزي عناني من مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.







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