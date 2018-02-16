بالصور.. تعثر مشروع نادي تهامي جازان منذ 3 سنوات

المواطن- خالد الأحمد- جازان

اشتكى عدد من أهالي مدينة جازان، من تَعثّر إنجار مشروع نادي التهامي الواقع بحي السويس، والذي تأخر لأكثر من ثلاثة أعوام عن موعد تسليمه وإنجازه.

وبحسب لائحة المشروع كان من المقرر تسليم النادي منتصف شهر جمادى الأولى عام 1436هـ، بعد البدء بالعمل في المشروع قبل أكثر من سبعة أعوام وتحديداً في تاريخ 17 ذي القعدة بعام 1432هـ، وبلغت تكلفته أكثر 78 مليون ريال.

ورصدت عدسة “المواطن”، مساء أمس الخميس، جانباً من مقر مشروع نادي التهامي، الذي يتضح بالصور أن نسبة الإنجاز به لا تتعدى الـ60%، ويحتاج لأكثر من عام لإنجازه وتسليمه.



وتَحَدّث عدد من الرياضيين لـ“المواطن” قائلين: إن تأخر إنشاء المنشآت الرياضية بجازان هو أكبر معيق للرياضة بالمنطقة؛ منها: تأخر إنجاز مشروع نادي التهامي بجازان؛ حيث تشهد أغلب أندية المنطقة الغياب شبه التام للألعاب الرياضية وتنافسها مع باقي أندية المملكة.

وأشاروا إلى غياب المنشآت الرياضية، وضعف الدعم المادي من قِبَل الهيئة العامة للرياضة للأندية بعد أن كان ذلك الدعم مرتفعاً في عام 1419هـ؛ حيث أصبح الدعم ضعيفاً منذ عقد ونصف من الزمن.



وعبر “المواطن” ناشد أهالي المنطقة مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، بالوقوف على مشروع نادي التهامي الذي تعثر وتأخر إنجازه لأكثر من ثلاثة أعوام، ويحتاج لأكثر من عام لإكماله وتسليمه، وهو الحلم الذي ينتظره أبناء جازان منذ سنوات، بالإضافة لمطالبتهم برفع الدعم المادي لأندية المنطقة، وإيجاد حلول جذرية لانتشال أندية المنطقة من إعاقتها لسنوات طويلة.







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