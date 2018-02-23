بالصور.. تنظيف سوق الخضار والأسماك والإطاحة بالباعة المتجولين بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

قامت فرق النظافة بإدارة الخدمات ببلدية صامطة بجازان بغسيل وتنظيف سوق الخضار والفواكه والأسماك؛ وذلك بسبب حركة البيع والشراء والازدحام في هذا المكان بشكل أسبوعي، وأيضًا ألقت القبض على الباعة الجائلين في الساحات.

وبتوجيهات ومتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي الدغريري، قام قسم النظافة بإدارة الخدمات بالبلدية بغسيل وتنظيف لسوق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة صامطة، كما عملت فرق النظافة على التخلص من النفايات بالسوق وغسيل الأرضيات بالأدوات المطهرة؛ حفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح مساعد رئيس بلدية محافظة صامطة للخدمات، الأستاذ يحيى بن جابر مشهور، بأن البلدية تقوم بغسيل سوق الخضار والفواكه والأسماك مرة أسبوعيًّا، كما تقوم البلدية بنظافته بصفة يومية؛ لما يشهده السوق من إقبال كبير لمرتاديه، كما تكون هناك متابعة للباعة الجائلين ومنعهم من الافتراش وتحرير المخالفات عليهم.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي الدغريري، بأن البلدية تنفذ خطة عمل متكاملة للنظافة العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها، كما تقوم فرق الرقابة بمتابعة الأسواق وتكثيف الحملات والجولات لضبط الباعة الجائلين في جميع المواقع بالمحافظة والقرى التابعة لها، والتصدي لظاهرة البيع الجائل بكل صوره العشوائية ومصادرة معروضاتهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم، وثمن المهندس الدغريري لموظفي البلدية مجهوداتهم الطيبة وغير المستغربة، وتمنى لهم التوفيق ومواصلة الجهود.







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