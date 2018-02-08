بالصور.. جناح هيئة الرياضة في الجنادرية 32

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من جناحها الخاص في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، الذي انطلق، أمس الأربعاء.

وظهر من الصور تفاعل الحضور مع جناح الهيئة العامة للرياضة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، والذي شهد تواجدًا كبيرًا من الأطفال.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أنها ستُشارك بجناح خاص في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، يضم معرضًا للصور وتوثيقات لإنجازات تاريخية رياضية عدة تحكي تاريخ الرياضة السعودية في مختلف الألعاب.

وافتتح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32)، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني السعودية، يوم أمس الأربعاء، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.







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