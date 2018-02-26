بالصور.. سار تحتفي بالمسافرين في الذكرى الأولى لنقل الركاب

المواطن - الرياض

احتفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” صباح اليوم مع المسافرين بقطاراتها بمرور الذكرى الأولى لتدشين خدمة نقل الركاب والتي دُشِنت في 26 فبراير 2017م.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك وعدد من مسؤولي وموظفي الشركة في الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم في محطة الرياض وبدأت باستقبال ركاب رحلة اليوم المسافرين إلى حائل والقصيم والمجمعة ، بالورود والهدايا .

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في “سار” عمار النهدي، أن الشركة تحتفي اليوم في كافة محطاتها بمرور عام على أول رحلة انطلقت لقطار الشمال من الرياض إلى القصيم ، مضيفاً: (في يوم الاحتفالية وصل عدد المسافرين بقطارات سار إلى 183 ألف راكب فيما وصل عدد الرحلات إلى 714 رحلة، وبهذه المناسبة قدمت الشركة للمسافرين خصمًا على تذاكر درجة الأعمال يصل إلى ٥٠٪؜ يبدأ من اليوم).



وإشار إلى أنه بإمكان العملاء الراغبين في السفر عبر محطات سار الحصول على الخصومات والمبادرة بالحجز ابتداءً من اليوم 26 فبراير حتى 30 مارس، لافتاً إلى الخصم يطبق فقط عند الحجز عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيق “سار” على الأجهزة الذكية.

وأضاف النهدي، أنه تزامناً مع هذه الاحتفالية وتلبية لرغبات العملاء، أصبحت الرحلات يومية ذهاباً وإياباً بين الرياض وحائل مروراً بالمجمعة والقصيم، لافتاً إلى أن انطلاق الرحلات من محطة الرياض يومياً سيكون في التاسعة والنصف صباحاً، ومن حائل عند الثالثة و25 دقيقة مساءً.



وأفاد، بأن الشركة أدرجت كذلك رحلة صباحية جديدة ذهاباً وإياباً، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، إذ سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصبحت بعدد رحلتين أيام الخميس والسبت.







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