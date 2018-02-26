بالصور.. سياحة النماص تعقد شراكات مدرسية وتُفعّل رؤية الجنادرية

المواطن - سعيد آل هطلاء - النماص

أتم مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالنماص، اتفاقية شراكة مع “وحدة المدرسة والأسرة والمجتمع بإدارة تعليم النماص “ارتقاء” وعدد من مدارس رياض الأطفال لزيارة متحف الهيئة بالمحافظة، حيث نسق لزيارات يومية لكل روضة مع إقامة عرض متحفي، بمناسبة تفعيل مهرجان الجنادرية بتلك المدارس.

يأتي ذلك في إطار عقد المكتب مجموعة من الشراكات مع العديد من القطاعات الداعمة للسياحة في المحافظة، شملت تنظيم برامج مع قطاع التعليم.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للأطفال الذين زاروا المتحف خلال الأسبوع الماضي بلغ أكثر من 60 طفلاً وطفلة، شهد اليوم الأول للزيارة عرضًا متحفيًا في الروضة وتقديم جلسة تراثية على غرار الجنادرية، بينما عرف في اليوم الثاني بأهمية المحافظة على التراث كجزء من الانتماء الوطني والتركيز على غرس هذه الثقافة في نفوس الأطفال.

وقد وجد البرنامج أصداء مميزة في نفوس الأطفال وأولياء الأمور، ويأمل المكتب المزيد من الخطط لاستضافة طلاب وطالبات التعليم العام للاستفادة من المتحف.







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