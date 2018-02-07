بالصور.. ضبط مليون ريال و950 ألف ﷼ بحوزة مواطنين حاولا تهريبها في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي كبير في سيارة على طريق محافظة بيش بجازان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” فقد قادت يقظة رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة “بيش” إلى إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي كبير حيث بلغ مليونًا وتسعمائة ألف وخمسين ريالاً وذلك أثناء محاولة مواطنين تهريبه إلى خارج المنطقة.

وكان المواطنان يستقلان مركبة من نوع هيونداي سنتافي لتهريب الأموال بعد إخفائها بشكل محكم أسفل المركبة ولكن اليقظة الأمنية بنقطة الضبط الأمني بمحافظة بيش من قبل أفراد القوة الخاصة لأمن الطرق كانت لهم بالمرصاد وكشفت حيلتهم وضبط المبلغ حيث كانت وجهتهم إلى محافظة جدة وقد تم تسليمهما مع المبلغ لشرطة المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات ومعرفة كافة التفاصيل.

من جهته ثمن مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني لرجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق جهودهم مشيدًا بيقظتهم الأمنية وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ، مقدمًا شكره لهم ومطالباً بمضاعفة الجهود.







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