بالصور.. ضمك يصعق جدة بالأربعة والعلياني يسجل هدفًا مارادونيًّا

المواطن - خميس مشيط

ضمن مباريات الجولة 22 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، التقى عصر اليوم، فريقا ضمك وجدة على ملعب الأول بخميس مشيط.

وانتهى اللقاء بفوز ضمك برباعية نظيفة توزعت مناصفة على مدار الشوطين، وقد سجل أهداف ضمك عبدالله مجرشي د ١٧، علي العلياني د ٣٧، أكرم هوسه د ٦٠، عبدالفاضل سوانون د ٨١.

ويعد الهدف الثاني الذي سجله نجم ضمك علي العلياني هدفًا سينمائيًّا على الطريقة المارادونية بعد أن استلم الكرة من منتصف ملعب فريقه قبل أن يخترق ويتلاعب بمدافعي فريق جدة ثم يسكنها الشباك، وسبق للاعب نفسه أن سجل بنفس الطريقة وبشكل أصعب أيضًا بالموسم الماضي أمام نادي هجر بالأحساء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 25 نقطة، بينما بقي جدة على رصيده السابق 20 نقطة.

وبدورهم، واصل أعضاء شرف ضمك تقديم مكافآت الفوز للاعبين، وقدموا مكافأة فوز بقيمة 2000 ريال لكل لاعب، وكانوا قد قدموا نفس المكافأة بعد مباراتي نجران وهجر.

الجدير بالذكر أن ضمك تنتظره مباراة قوية يوم الأربعاء القادم أمام الطائي بحائل.







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