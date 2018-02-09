بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تواصل رعاية السوريين بالأردن

المواطن - واس

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بأعلى مستوى من الكفاءة والتنوع.

وبلغ عدد متلقي العلاج والمراجعين، خلال شهر يناير الماضي، 18372 مستفيدًا، ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاجئين السوريين.



وتراوحت الحالات التي استقبلتها العيادات بين تخصصات الأطفال والقلب والأسنان والجراحة والعظام والجلدية والأذنية والمطاعيم والعيادة النسائية والطب العام والباطنية والتغذية والرعاية الصحية والتحاليل المخبرية والأشعة والصيدلية الشاملة والحليب الصحي للأطفال.







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